La rinascita del pallonetto, arma letale o colpo da cancellare? (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho avuto il piacere di giocare con Uros Kovacevic e ho cercato di 'rubargli' con gli occhi qualche colpo. In particolare il pallonetto". Alessandro Michieletto, 19enne schiacciatore dell'Itas Trento, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho avuto il piacere di giocare con Uros Kovacevic e ho cercato di 'rubargli' con gli occhi qualche. In particolare il". Alessandro Michieletto, 19enne schiacciatore dell'Itas Trento, ...

Ultime Notizie dalla rete : rinascita del La rinascita del pallonetto, arma letale o colpo da cancellare? Dall'alzata del libero sempre più veloce, all'attacco di seconda linea da posto 6 fino a questo tipo di pallonetto con Kovacevic e Ngapeth tra i migliori interpreti". Anche perché ci sono tecnici che ...

Volley, la rinascita del pallonetto: arma letale o colpo da cancellare? La Gazzetta dello Sport

