La ricetta delle graffe dolci di Romana Bacarelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le graffe di Romana Bacarelli dalle ricette E' sempre mezzogiorno di oggi 15 ottobre 2021. La ricetta dolce e golosa della simpaticissima e bravissima Romana per le ricette E' sempre mezzogiorno è da non perdere. Le graffe fritte a Napoli e non solo si trovano sempre nei bar tutti i giorni e non solo a Carnevale. Un impasto fatto con farina, patate e strutto ma non solo perché tra i consigli della ricetta delle graffe di Romana c'è anche altro. Per esempio la nuova protagonista di E' sempre mezzogiorno ci mostra come si fa la polvere d'arancia che poi aggiunge allo zucchero semolato per dargli ancora più sapore. Non perdete questa e le altre golose ricette dolci di Romana ...

