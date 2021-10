La restaurazione fascista avanza | l’attacco alla Cgil ne è la prova

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Non ne conosco la matrice”, dice l’onorevole Giorgia Meloni a commento dell’assaltosede delladi Roma. E cerca di confondere le acque: quale che sia la matrice, aggiunge, la violenza è da condannare, “Sarà, non sarà, non è questo il punto». E qual è il punto? Eccolo: «Il punto è che è violenza, è squadrismo, e questa roba va combattuta sempre”. Non serve una mente eccelsa per comprendere il sofismo meloniano, quasi un sillogismo: a) dissociazione di squadrismo da fascismo (il primo sempre cattivo, il secondo non necessariamente); b) inclusione nello squadrismo anche di chi non è, ovvero la sinistra; c) accreditarsi a-e quindi in regola con la nostra Costituzione repubblicana. Insomma, lasi fa strada. E ...

