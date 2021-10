La regina Elisabetta e il principe William abbandonano il politicamente corretto per risolvere la crisi climatica (Di venerdì 15 ottobre 2021) La questione ambientale è diventata una priorità per la Famiglia Reale inglese, che sembra essere pronta a tutto pur di dare un sostegno concreto alla causa. Il principe Carlo è stato il primo a puntare il dito contro i leader mondiali che, secondo il suo parere, parlano molto, ma fanno poco. Così, pochi giorni dopo, il principe William è tornato a ribadire lo stesso concetto, lanciando frecciatine a coloro che sono considerati i pionieri della lotta alla crisi climatica. Queste parole possono fare effetto se pronunciate dai royals, che hanno come regola principale quella di non esporsi politicamente. Eppure a rincarare la dose è stata la regina Elisabetta, che durante l’ultimo appuntamento in pubblico, si è detta “irritata dai leader che parlano ma ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 ottobre 2021) La questione ambientale è diventata una priorità per la Famiglia Reale inglese, che sembra essere pronta a tutto pur di dare un sostegno concreto alla causa. IlCarlo è stato il primo a puntare il dito contro i leader mondiali che, secondo il suo parere, parlano molto, ma fanno poco. Così, pochi giorni dopo, ilè tornato a ribadire lo stesso concetto, lanciando frecciatine a coloro che sono considerati i pionieri della lotta alla. Queste parole possono fare effetto se pronunciate dai royals, che hanno come regola principale quella di non esporsi. Eppure a rincarare la dose è stata la, che durante l’ultimo appuntamento in pubblico, si è detta “irritata dai leader che parlano ma ...

