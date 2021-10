La Regina Elisabetta è furiosa: il duro sfogo con Camilla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo sfogo della Regina Elisabetta con Camilla Parker Bowles è destinato a fare la storia della monarchia britannica. Per la prima volta infatti la Regina d’Inghilterra, che nel corso del suo lunghissimo regno non si è mai schierata politicamente, ha attaccato i più importanti politici del mondo su una questione che stava molto a cuore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) LodellaconParker Bowles è destinato a fare la storia della monarchia britannica. Per la prima volta infatti lad’Inghilterra, che nel corso del suo lunghissimo regno non si è mai schierata politicamente, ha attaccato i più importanti politici del mondo su una questione che stava molto a cuore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Clima, la regina Elisabetta: 'Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano' [dal nostro corrispondent… - Corriere : La regina Elisabetta la pensa come Greta Thunberg: il fuorionda in cui si lamenta dei l... - MediasetTgcom24 : Clima, irritazione delle Regina Elisabetta: 'Leader parlano senza agire' #clima - ticinonews : Regina Elisabetta sul clima: “Davvero irritanti quando parlano e non agiscono” - Charles_Indie : @silvia_sb_ @DejaLaNuit Lo dicevano pure della Regina Elisabetta nel 1952? ?? -