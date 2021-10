La regina Elisabetta come Greta: “I leader parlano di ambiente, ma non fanno niente” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un fuori onda ha catturato l’irritazione della regina Elisabetta II per l’inattività di molti leader mondiali sull’ambiente e la crisi climatica. Ieri la sovrana si trovava a Cardiff per la cerimonia di riapertura del parlamento gallese. Durante un colloquio tra la regina, la duchessa di Cornovaglia Camilla ed Elin Jones, presidente del parlamento, un livestream ha carpito lo sfogo di Elisabetta sulla Cop26 che inizierà il 31 ottobre a Glasgow, in Scozia: “Ho sentito parlare di Cop26 e ancora non so chi arriverà. Nessuna idea. Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando parlano, ma non fanno”, ha detto la regina. Riguardo i partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al momento ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un fuori onda ha catturato l’irritazione dellaII per l’inattività di moltimondiali sull’e la crisi climatica. Ieri la sovrana si trovava a Cardiff per la cerimonia di riapertura del parlamento gallese. Durante un colloquio tra la, la duchessa di Cornovaglia Camilla ed Elin Jones, presidente del parlamento, un livestream ha carpito lo sfogo disulla Cop26 che inizierà il 31 ottobre a Glasgow, in Scozia: “Ho sentito parlare di Cop26 e ancora non so chi arriverà. Nessuna idea. Sappiamo solo di persone che non vengono. È davvero irritante quando, ma non”, ha detto la. Riguardo i partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al momento ...

