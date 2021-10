La prima foto di Beatrice di York con la figlia fa scoppiare la bufera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Beatrice di York, a passeggio con la figlia e il marito, è stata presa di mira da alcuni utenti dei social, che non hanno gradito il suo outfit sportivo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021)di, a passeggio con lae il marito, è stata presa di mira da alcuni utenti dei social, che non hanno gradito il suo outfit sportivo

Advertising

VanityFairIt : L'attrice al termine del suo programma su Radio Capital ha parlato per la prima volta, con toni molto pacati, della… - acmilan : #FollowTheRossonere: setting the stage for a classy photo ?? Gli ultimi dettagli prima della foto di squadra ??… - RobertoBurioni : Complimenti a @qn_carlino per questa prima pagina. Una foto che vale più di mille parole. - psycobuddy : però una mia amica mi ha fatto una foto carina mentre studiavo (qui però prima di scoprire che la spina del posto c… - gbug70 : RT @AsimplyNico: Mi fa sorridere il fatto che in questa foto la mitica signora Cunningham sembra più giovane di quelli che nella serie eran… -