La necessità di una buona strategia SEO per raggiungere risultati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiChi oggi dispone di un sito web non può trascurare l'importanza di una strategia SEO, acronimo di Search Engine Optimization. Sta ad indicare l'insieme di azioni e tecniche volte a aumentare la visibilità di un sito all'interno dei risultati organici dei motori di ricerca, permettendogli di comparire tra le prime posizioni. Da non confondere con SEA, Search Engine Advertising: infatti nel caso della SEO non c'è alcun pagamento diretto al motore di ricerca. Poiché il tutto avviene in maniera organica, ossia senza investire budget, la SEO viene anche chiamata posizionamento puro o organico. È fondamentale tenerne conto per diverse ragioni. La SEO infatti consente di: Aiutare a costruire l'immagine di un brand professionale e ben strutturato. Avere un blog, un eCommerce o un sito in generale posizionato in alto con la SERP ...

