La mostra sarà aperta fino al 28 novembre, con ingresso libero (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Cosmo", Alessandro Messina: le immagini del libro guarda le foto Alessandro Messina, giovane fotografo di 45 anni originario di La Spezia, pubblica il suo libro dal titolo Cosmo, risultato di una personalissima e poetica ricerca, attraverso un lavoro introspettivo. «Cosmo e? l'elogio della mancanza, il culto dell'assenza, la ricerca di un nuovo equilibrio attraverso il ridimensionamento dell'ego» sostiene l'autore. «L'uomo ritrova un nuovo ordine (cosmos) all'interno dei suoi stessi spazi, tra le linee architettoniche del mondo che ha costruito e in cui vive, come parte integrante di esso. La solitudine di questi ...

Ultime Notizie dalla rete : mostra sarà Rafael Leão, volontà e leggerezza ... però, Leão si è reso protagonista di una crescita che ha messo in mostra il suo enorme talento, ... Ora, lo aspetta la sfida più importante, che sarà quella di trovare continuità. Nel singolo 'Ballin'' ...

Studio Azzurro e Ghirri in Puglia tra 15 e 16 ottobre Il corpus fotografico, parzialmente inedito, sarà esposto insieme a una pubblicazione, l'unica dell'... il volume uscirà a livello internazionale a febbraio 2022 in occasione del finissage della mostra ...

