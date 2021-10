La missione di due bambini | salvare la democrazia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) «Che cos’è una? Che cosa sono i diritti? E come sono in rapporto con i doveri?»: la domanda della maestra Violetta – a pochi giorni dalle elezioni che chiuderanno le aule – non cade nel vuoto. Nella classe 5C della scuola primaria Due giugno (nome non scelto a caso), la discussione si fa accesa. Ed è solo l’inizio…(Garzanti), è un bel libro che Maria Scoglio, comunicatrice e autrice tv, e Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista, hanno scritto per raccontare ai, sotto la forma di un’avventura, in modo brioso e mai pedante, quali sono i valori da difendere, e la Storia da non dimenticare. Soprattutto oggi, «perché ormai non tutti ihanno nonni che possano raccontare loro l’esperienza della guerra e del fascismo. O nonni partigiani, che ricordino la lotta ...