La Leotta ' festeggia' la Champions di Dazn

(Di venerdì 15 ottobre 2021) MILANO -ha preso i diritti anche della Uefa Women'sLeague. E perre l'evento, in occasione del match allo Stadium tra la Juventus e il Chelsea, è scesa in campo una squadra...

Anzi, un dream team tutto al femminile naturalmente targato Dazn: Diletta, Giorgia Rossi, Federica Zille, Barbara Cirillo, Anita Sala e Daniela Fizzardi, insieme alla special guest Ema ...Sfoglia la gallery e scoprile tutte… Per la prima volta la Uefa ha centralizzato i diritti tv di tutte le partite di Champions femminile su un'unica piattaforma globale: quella di Dazn e del suo canale YouTube che hanno festeggiato l'ev ...