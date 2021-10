La Francia perde terreno nel Maghreb Russia e Turchia gongolano

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A Montpellier, in, in pieno periodo di campagna elettorale, questo weekend si è tenuto il vertice France-Afrique. Mentre Macron si rivolgeva alla platea annunciando nuovi progetti di cooperazione trae paesi africani in un ambiente di festa, dall’altra parte del Mediterraneo, a Tunisi, è andata in scena una manifestazione contro la presidenza tunisina, tutt’altro che gioiosa. Gli slogan più gettonati sono proprio quelli contro la: “Macron vattene”, “France out”, “la corruzione ha la nazionalità francese”, si legge sui cartelloni in Avenue Bourguiba questa domenica. Tra gli obiettivi di chi accusa Parigi di manovrare gli attori locali da dietro le quinte, ci sono proprio i vertici internazionali come quello di Montpellier, o come quello dell’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), inizialmente ...