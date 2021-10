La Francia chiede alla chiesa di abolire il segreto della confessione. Parla Redeker (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il rapporto francese sugli abusi dei sacerdoti è l’occasione per colpire la chiesa cattolica alle fondamenta. La commissione indipendente autrice del rapporto Sauvé chiede di abolire il segreto confessionale, il presidente della Conferenza episcopale francese Éric de Moulins-Beaufort Parla di “orrore e costernazione” mentre il ministro dell’Interno Gérald Darmanin lo convoca ricordandogli che “i sacerdoti non possono considerarsi al di sopra della legge” e il portavoce del governo Gabriel Attal dice alla chiesa che “nulla è più forte delle leggi della Repubblica”. Sul Figaro, il medievista e filosofo della Sorbona Rémi Brague Parla di un attacco mai visto prima al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il rapporto francese sugli abusi dei sacerdoti è l’occasione per colpire lacattolica alle fondamenta. La commissione indipendente autrice del rapporto Sauvédiilconfessionale, il presidenteConferenza episcopale francese Éric de Moulins-Beaufortdi “orrore e costernazione” mentre il ministro dell’Interno Gérald Darmanin lo convoca ricordandogli che “i sacerdoti non possono considerarsi al di sopralegge” e il portavoce del governo Gabriel Attal diceche “nulla è più forte delle leggiRepubblica”. Sul Figaro, il medievista e filosofoSorbona Rémi Braguedi un attacco mai visto prima al ...

