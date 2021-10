La Comunità ebraica respinge la Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Rettificare la propria immagine, spazzare via tutte le ombre che si sono addensate specie negli ultimi giorni e in coincidenza con la campagna elettorale di Roma sui rapporti tra la destra e l’antisemitismo. E così Giorgiaaveva deciso di recarsi personalmente alla Sinagoga per depositare una corona di fiori in ricordo del tragico rastrellamento del 16 ottobre 1943. Ma questa visita è stata giudicata quanto mai “inopportuna” dai componenti dellasoprattutto alla vigilia dei ballottaggi. Quindi, senza alzare i toni, è stata la presidente Ruth Dureghello a chiamare direttamente la leader di Fratelli d’Italia, che in Parlamento rappresenta la Destra italiana, e a chiederle di rinviare a dopo elezioni la sua visita al Ghetto ebraico. C’era il timore di contestazioni o comunque di forti malumori all’interno della ...