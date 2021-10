La Compagnia di danza Arearea vola in Svizzera a rappresentare l’Italia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sarà anche la Compagnia Arearea, in Svizzera, a Berna, in occasione della Settimana della lingua italiana. L’invito a partecipare è arrivato direttamente dall’Ambasciata d’Italia della Confederazione Elvetica, organizzatrice della rassegna, quest’anno sarà dedicata a Dante. Il 21 ottobre, alle 18, sul palcoscenico dell’Heitere Fahne i danzatori porteranno “Frammenti d’amore”, spettacolo performativo di danza contemporanea ispirato al Quinto Canto dell’Inferno e coreografato da Marta Bevilacqua. Sostenuto dal Ministero italiano della Cultura e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia “Frammenti d’amore” è co-prodotto da Arearea e ACTIS, organizzatrice del Danceproject Festival di Trieste, dove il progetto ha debuttato a settembre, dopo l’anteprima di agosto nell’ambito del ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sarà anche la, in, a Berna, in occasione della Settimana della lingua italiana. L’invito a partecipare è arrivato direttamente dall’Ambasciata d’Italia della Confederazione Elvetica, organizzatrice della rassegna, quest’anno sarà dedicata a Dante. Il 21 ottobre, alle 18, sul palcoscenico dell’Heitere Fahne itori porteranno “Frammenti d’amore”, spettacolo performativo dicontemporanea ispirato al Quinto Canto dell’Inferno e coreografato da Marta Bevilacqua. Sostenuto dal Ministero italiano della Cultura e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia “Frammenti d’amore” è co-prodotto dae ACTIS, organizzatrice del Danceproject Festival di Trieste, dove il progetto ha debuttato a settembre, dopo l’anteprima di agosto nell’ambito del ...

udine20 : La Compagnia di danza Arearea vola in Svizzera a rappresentare l’Italia - - udine20 : La Compagnia di danza Arearea vola in Svizzera a rappresentare l’Italia - - alesidisattiva : Io ho usato un 'più': migliora il movimento (tra l'altro hai glissato su prese e armoniosità). Poi mi pare pacifico… - wordsandmore1 : ? Nell’ambito della rassegnaPaesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea il17 ottobre 2021 alle… - gdelladanza : Compagnia Zappalà Danza in “Romeo Giulietta 1.1” -