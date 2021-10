La Cina si rafforza attorno a Taiwan. Pronte tre nuove basi (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Cina sta potenziando tre basi aeree situate nei pressi della costa di fronte a Taiwan, e questo gli permetterà di aumentare la propria capacità di potenza aerea. La costruzione della nuova infrastruttura multipla è iniziata all’inizio del 2020 ed è proseguita ininterrottamente durante la pandemia, sottolineandone la priorità, fa notare il sito specializzato The Drive che ha dato la notizia con tanto di immagini satellitari a corroborarla (in foto). Le basi si trovano a Longtian, Huian e Zhangzhou, tutte situate tra 100 e 200 miglia da Taiwan, conferendo all’Esercito popolare un vantaggio tattico sullo Stretto che separa l’Isola dal mainland non solo geomorfologicamente. Questo, combinato con la raffica di voli attraverso lo spazio aereo di Taiwan, è certamente in linea con ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lasta potenziando treaeree situate nei pressi della costa di fronte a, e questo gli permetterà di aumentare la propria capacità di potenza aerea. La costruzione della nuova infrastruttura multipla è iniziata all’inizio del 2020 ed è proseguita ininterrottamente durante la pandemia, sottolineandone la priorità, fa notare il sito specializzato The Drive che ha dato la notizia con tanto di immagini satellitari a corroborarla (in foto). Lesi trovano a Longtian, Huian e Zhangzhou, tutte situate tra 100 e 200 miglia da, conferendo all’Esercito popolare un vantaggio tattico sullo Stretto che separa l’Isola dal mainland non solo geomorfologicamente. Questo, combinato con la raffica di voli attraverso lo spazio aereo di, è certamente in linea con ...

