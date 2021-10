La chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti a Campo de’ Fiori. Segui la diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgia Meloni e tutto il centrodestra con Enrico Michetti sono a Campo de’ Fiori per il comizio di chiusura della campagna elettorale per i ballottaggi a Roma di domenica prossinma. Ecco qui il link della diretta. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgia Meloni e tutto il centrodestra consono ade’per il comizio diper i ballottaggi a Roma di domenica prossinma. Ecco qui il link. L'articolo Secolo d'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Favignana tornano i canti della mattanza nella ex tonnara Florio. E' la prima volta dopo la chiusura dello stabil… - EnricoLetta : Oggi a Torino con @lorusso_stefano per la chiusura della campagna elettorale. - DPCgov : Ogni giorno i volontari di #protezionecivile si impegnano nelle attività di mitigazione, prevenzione, pianificazion… - alinatede : RT @RadioLuiss: In corso a Piazza del Popolo la chiusura della campagna elettorale di @gualtierieurope, candidato sindaco a Roma per il cen… - GigiPadovani : C’è anche @EnricoLetta per la chiusura della campagna elettorale di @lorusso_stefano candidato del centro sinistra… -

Ultime Notizie dalla rete : chiusura della Festa del Cinema di Roma, il giorno dei Manetti Bros. 'Diabolik? È un sogno mettere in scena il fumetto che amiamo' ... parlando dei suoi inizi e della passione per il cinema. 'Il motivo per cui si lavora tra fratelli ... In chiusura Diabolik, film pronto già prima del lockdown. 'E' il coronamento di un sogno, un fumetto ...

Pakistani protestano contro la chiusura del confine afghano Manifestazione in Pakistan contro la chiusura della frontiera. 'I commercianti stanno perdendo miliardi di rupie', grida un esportatore pakistano vicino al confine con l'Afghanistan. I cittadini afghani non possono tornare in patria e i ...

Tra piazza Podestà e piazza monte Grappa la chiusura della campagna elettorale a Varese varesenews.it Napoli, Whirlpool congela licenziamenti ma solo fino al 22 La Whirlpool non invierà lettere di licenziamento ma fino al prossimo 22 ottobre. Così la multinazionale dopo la richiesta degli avvocati del sindacato di rinviare l'udienza sul ricorso presentato da ...

La biodiversità è il nostro futuro Nella giornata di oggi giunge a conclusione la prima fase della Convenzione Onu sulla biodiversità, cominciata lo scorso 11 ottobre. Seguirà nell’aprile del 2022 la tornata conclusiva dei negoziati su ...

... parlando dei suoi inizi epassione per il cinema. 'Il motivo per cui si lavora tra fratelli ... InDiabolik, film pronto già prima del lockdown. 'E' il coronamento di un sogno, un fumetto ...Manifestazione in Pakistan contro lafrontiera. 'I commercianti stanno perdendo miliardi di rupie', grida un esportatore pakistano vicino al confine con l'Afghanistan. I cittadini afghani non possono tornare in patria e i ...La Whirlpool non invierà lettere di licenziamento ma fino al prossimo 22 ottobre. Così la multinazionale dopo la richiesta degli avvocati del sindacato di rinviare l'udienza sul ricorso presentato da ...Nella giornata di oggi giunge a conclusione la prima fase della Convenzione Onu sulla biodiversità, cominciata lo scorso 11 ottobre. Seguirà nell’aprile del 2022 la tornata conclusiva dei negoziati su ...