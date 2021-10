La cancel culture si “mangia” i Rolling Stones: “Via ‘Brown Sugar’ dai concerti, è razzista” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott — Il bigottismo della cancel culture non risparmia neppure una (ex) icona della ribellione quali furono i Rolling Stones: il gruppo ha infatti deciso di eliminare Brown Sugar, uno dei loro più grandi successi, dalla scaletta del prossimo tour Usa. Il motivo? La pioggia di critiche piovute sul testo del brano, che contiene precisi riferimenti alla schiavitù nera, alle donne di colore e non ultimo (ma ininfluente per la polizei politicamente corretta) all’uso di eroina. Era il 1971, il brano andò in testa a tutte le classifiche: il mondo avrebbe dovuto aspettare altri 50anni per assistere all’ondata di attivismo forcaiolo in salsa Black lives matter. Nessuno riteneva che il ritornello sulla black young girl fosse razzista o offendesse qualche minoranze. I Rolling ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott — Il bigottismo dellanon risparmia neppure una (ex) icona della ribellione quali furono i: il gruppo ha infatti deciso di eliminare Brown Sugar, uno dei loro più grandi successi, dalla scaletta del prossimo tour Usa. Il motivo? La pioggia di critiche piovute sul testo del brano, che contiene precisi riferimenti alla schiavitù nera, alle donne di colore e non ultimo (ma ininfluente per la polizei politicamente corretta) all’uso di eroina. Era il 1971, il brano andò in testa a tutte le classifiche: il mondo avrebbe dovuto aspettare altri 50anni per assistere all’ondata di attivismo forcaiolo in salsa Black lives matter. Nessuno riteneva che il ritornello sulla black young girl fosseo offendesse qualche minoranze. I...

