La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti

(TeleBorsa) – Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,71% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.458 punti (+0,46%). Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,24%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,42%). Una ulteriore spinta per il sentiment degli investitori è arrivata dalla trimestrale ben sopra le attese di Goldman Sachs, l'ultima delle grandi banche USA a comunicare i dati dei tre mesi a settembre. Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio hanno battuto le previsioni degli analisti per il mese di settembre. Energia (+1,03%), finanziario (+0,89%) e beni industriali (+0,78%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Goldman Sachs (+1,80%), Visa (+1,67%), American Express (+1,35%)

