La benzina in Austria costa molto meno che in Italia? No! Ecco il meme che ha diffuso la bufala del carburante

Circola un meme raffigurante i prezzi di una stazione di servizio di Villacco, in Austria, in segno di protesta per l'aumento dei prezzi del carburante in Italia. I prezzi sono ben diversi da quelli del nostro Paese, nell'immagine arriviamo a toccare 0.899 euro al litro per il Diesel e 0.939 per la Super, talmente bassi che nel meme leggiamo il seguente messaggio: «Le cose sono due: o l'Austria è uscita dall'Europa, oppure Noi siamo governati da ladri!!!!!». Immagini di questo tipo possono trarre in inganno, soprattutto perché non viene indicata una data relativa allo scatto della foto. Per chi ha fretta Non si conosce la data esatta in cui è stata scattata la foto, un'informazione utile per comprendere se è attuale o passata. Cosa cambia? Il prezzo del petrolio non è sempre ...

