La bellezza del Male, tutti all'Inferno con Dante: spettacolare mostra alle Scuderie del Quirinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) La Voragine infernale di Sandro Botticelli, la versione in gesso della monumentale e famosa Porta dell'Inferno di Auguste Rodin e il Giudizio Finale di Beato Angelico. Sono solo alcuni tra i capolavori di 'Inferno', la prima grande e spettacolare mostra che indaga la mappa mentale e simbolica della prima cantica della Divina Commedia. E ne racconta la fortuna iconografica nel corso dei secoli attraverso opere memorabili. Ad inaugurarla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle Scuderie del Quirinale. Realizzata in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, 'Inferno' è un viaggio dal Medioevo ai nostri giorni attraverso 232 opere d'arte: opere avute in prestito da 87 tra grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private italiane e ...

