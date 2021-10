La battutaccia sessista di Feltri sullo stupro di Genovese e l’eiaculazione precoce

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Avrebbe potuto fermarsi al punto. “Siamo d’accordo, bisogna condannarese ha stuprato”. Invece Vittorio, neo eletto consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, non ha resistito e ha voluto aggiungere una chiosa a suo modo di vedere “simpatica” al suo tweet. “Però – ha scritto il direttore editoriale di Libero – un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti lordi”. Resosi conto della mostruosità appena pubblicata, in circa mezz’ora ha fatto sparire il messaggio pubblicandone uno nuovo dal tono polemico: “Il senso dell’umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita”. Peccato che la sua uscitacon il senso dell’umorismo non abbia davvero nulla a che vedere. E non soltanto perché è fuori tempo, visto che il caso ...