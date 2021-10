Kulusevski, ultima chiamata? Finora non ha convinto, ma... (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di fronte a un'offerta congrua, Dejan Kulusevski potrebbe lasciare la Juventus. Condizionale d'obbligo, ad oggi il classe 2000 è ancora un calciatore pienamente inserito nel progetto bianconero. Ma a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Di fronte a un'offerta congrua, Dejanpotrebbe lasciare la Juventus. Condizionale d'obbligo, ad oggi il classe 2000 è ancora un calciatore pienamente inserito nel progetto bianconero. Ma a ...

Locatelli - Chiesa leader, Bernardeschi titolare: è una Juve all'italiana I tre juventini nella notte di Manaus hanno giocato Brasile - Uruguay, l'ultima partita della loro ... sette gol con doppiette di Kean e Soulé più timbri di Kulusevski, Compagnon e Aké. Allegri ha dato ...

Kulusevski, ultima chiamata? Finora non ha convinto, ma... La Gazzetta dello Sport Paratici all’assalto: colpo dalla Juventus, spunta l’ipotesi scambio È possibile infatti che il calciatore venga sacrificato per provare ad acquistare nuovi elemento in altri reparti, in particolare c’è necessità a centrocampo. La Juventus infatti potrebbe anche decide ...

Kulusevski, ultima chiamata? Finora non ha convinto, ma... La scintilla tra Allegri e lo svedese fin qui non è scoccata, eppure Max lo ha valorizzato fin dalla scorsa estate, provandolo in diverse posizioni. Ma nel frattempo le voci di mercato si rincorrono ...

