KPMG | la classifica dei calciatori più preziosi | Haaland è il nuovo leader

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladeipiù piùsecondo la divisione Football Benchmark di. Ilaggiornamento vede delle novità in vetta alla: è Erlingilcon i suoi 144.2 milioni di euro. Il norvegese ha superato Kylian Mbappé, il quale rimane a 139.5 milioni dopo essere entrato nell’ultimo anno di contratto con il Paris Saint-Germain. Ultimo gradino del podio per Harry Kane con i suoi 121.2 milioni, seguito da Bruno Fernandes (118.19 milioni) e Romelu Lukaku (115.6 milioni). Tra gli azzurri, Federico Chiesa è diciottesimo con 87.7 milioni, mentre Nicolò Barella è 28esimo con 80.4 milioni. La1. Erling Braut– 144,2 milioni 2. Kylian Mbappè ...

Federico Chiesa e Matthijs De Ligt nella Top 50 dei calciatori con il più alto valore di mercato, secondo l'ultima classifica pubblicata dalla divisione Football Benchmark di KPMG. Grande sorpresa in vetta: Erling Haaland, con i suoi 144,2 milioni di euro, ha scalzato Kylian Mbappé, adesso "fermo" a 139,5