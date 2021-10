Klopp tuona contro la nuova proprietà del Newcastle | ' È la Superlega per un solo club'

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi Reds in casa del Watford sabato all'ora di pranzo, il tecnico tedesco ha avuto modo di parlare della notizia che ha scandito la settimana di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Klopp tuona

Globalist.it

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi Reds in casa del Watford sabato all'ora di pranzo, il tecnico tedesco ha avuto modo di parlare della notizia che ha scandito la settimana di ...Nella conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi Reds in casa del Watford sabato all'ora di pranzo, il tecnico tedesco ha avuto modo di parlare della notizia che ha scandito la settimana di ...Commenta in maniera polemica l'allenatore del Liverpool il passaggio di proprietà alla guida del club inglese, ricordando la questione dei super team e ipotizzando un cambiamento radicale nell'economi ...