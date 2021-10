Kim Jong-un in posa insieme all'”uomo razzo”: ecco chi si nasconde dietro alla foto diventata virale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei giorni in cui, come riportato dal Guardian, alcuni transfughi della Corea del Nord fuggiti in Giappone hanno citato il regime di Kim Jong-un in un tribunale di Tokyo sostenendo che gli fosse stato promesso un “paradiso terrestre” (inesistente), il leader nordcoreano è anche al centro di un altro dibattito, decisamente più ‘leggero’. È infatti diventato virale uno scatto del capo supremo di Pyongyang in posa con un gruppo di piloti da combattimento che hanno effettuato il volo dimostrativo all’apertura di una mostra di sistemi d’arma a Pyongyang nella giornata di lunedì 11 ottobre. Tutti indossano l’uniforme ufficiale color verde oliva. Tutti, tranne uno. Parliamo di colui che è stato definito da molti come “l’uomo razzo” o “il supereroe”. Ovvero un uomo vestito con una tuta molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nei giorni in cui, come riportato dal Guardian, alcuni transfughi della Corea del Nord fuggiti in Giappone hanno citato il regime di Kim-un in un tribunale di Tokyo sostenendo che gli fosse stato promesso un “paradiso terrestre” (inesistente), il leader nordcoreano è anche al centro di un altro dibattito, decisamente più ‘leggero’. È infatti diventatouno scatto del capo supremo di Pyongyang incon un gruppo di piloti da combattimento che hanno effettuato il volo dimostrativo all’apertura di una mostra di sistemi d’arma a Pyongyang nella giornata di lunedì 11 ottobre. Tutti indossano l’uniforme ufficiale color verde oliva. Tutti, tranne uno. Parliamo di colui che è stato definito da molti come “l’” o “il supereroe”. Ovvero unvestito con una tuta molto ...

