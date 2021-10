Kena | Bride of Spirits | una fiaba dalle tinte action che tra foreste e villaggi incantati non annoia mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Mesi fa: Bridge ofvenne presentato durante uno State of Play di Sony, dividendo il pubblico, chi pensava fosse interessante, anche per la sua grafica in simil cartoon, e chi proprio per questo tipo di grafica aveva relegato il gioco di Ember Lab ad un titolo con poca enfasi, che mal si sposava con gli annunci di una delle console più potenti sul mercato ad oggi., la giovane protagonista di questo gioco è una guida spirituale, impegnata in una sorta di viaggio d’iniziazione dove cercherà con l’aiuto dei Rot, piccoli spiriti della foresta, a riportare la pace eliminando la corruzione che ha colpito il suo mondo. Graficamente sorprendente per essere il primo lavoro dello studio,è visivamente molto pulito e gradevole, forse non cosi spinto per la sua natura cross-platform (il gioco è disponibile ...