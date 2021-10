Kate Middleton fa impazzire con il maglioncino di Zara da 20 euro che tutte vogliono. Ecco come comprarlo prima del sold out (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torniamo a parlare di Kate Middleton e dei suoi capi low cost che ci fanno impazzire. Oggi a farci innamorare è il maglioncino verde brillante di Zara che la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato in occasione dell’evento Generation Earthshow con la Heathland School cui ha preso parte insieme a suo marito William. Non è la prima volta che la futura regina d’Inghilterra indossa capi di questo famoso marchio, che riesce a unire in se qualità e buon prezzo, accessibile a tutte le donne. Da quando ha sposato l’erede al trono, ha sempre fatto in modo che ogni donna potesse vantare di avere nel suo guardaroba un vestito uguale al suo. Kate Middleton è molto semplice da copiare. Basta essere attente ai suoi outfit e correre subito sui siti da ... Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torniamo a parlare die dei suoi capi low cost che ci fanno. Oggi a farci innamorare è ilverde brillante diche la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato in occasione dell’evento Generation Earthshow con la Heathland School cui ha preso parte insieme a suo marito William. Non è lavolta che la futura regina d’Inghilterra indossa capi di questo famoso marchio, che riesce a unire in se qualità e buon prezzo, accessibile ale donne. Da quando ha sposato l’erede al trono, ha sempre fatto in modo che ogni donna potesse vantare di avere nel suo guardaroba un vestito uguale al suo.è molto semplice da copiare. Basta essere attente ai suoi outfit e correre subito sui siti da ...

