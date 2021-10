Juventus-Vlahovic, anche l’Atletico Madrid sul serbo? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scontro estivo Torino-Madrid Si ripete lo scontro che qualche mese fa ha caratterizzato la sessione di mercato estiva. Juventus e Atletico Madrid di nuovo una contro l’altra per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo in estate sembrava ad un passo dal club spagnolo, ma alla fine la forte volontà del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di trattenere il giocatore a Firenze, ha prevalso. Il giovane fuoriclasse è rimasto in viola, ma dopo l’ennesimo rifiuto per il rinnovo di contratto le cose potrebbero cambiare. Due volontà, due strade Rocco Commisso, presidente della FiorentinaA Gennaio potrebbe arrivare l’addio tra la Fiorentina e Vlahovic e alla porta sarebbero già pronte Juventus e Atletico ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scontro estivo Torino-Si ripete lo scontro che qualche mese fa ha caratterizzato la sessione di mercato estiva.e Atleticodi nuovo una contro l’altra per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Dusan. L’attaccantein estate sembrava ad un passo dal club spagnolo, ma alla fine la forte volontà del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di trattenere il giocatore a Firenze, ha prevalso. Il giovane fuoriclasse è rimasto in viola, ma dopo l’ennesimo rifiuto per il rinnovo di contratto le cose potrebbero cambiare. Due volontà, due strade Rocco Commisso, presidente della FiorentinaA Gennaio potrebbe arrivare l’addio tra la Fiorentina ee alla porta sarebbero già prontee Atletico ...

Vlahovic a zero, Commisso sgancia la bomba e accusa l'Inter Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha detto la sua a proposito dello scorso campionato criticando l'Inter. Poi anche un'affermazione su Vlahovic Commisso © Getty ImagesTorna a parlare e non lo fa assolutamente in modo banale il patron della Fiorentina Rocco Commisso. Il numero uno della società toscana, ha partecipato ieri al "...

Morata libera il posto per Vlahovic alla Juventus e va al Tottenham? La Juventus valuta di rimandare Morata all'Atletico Madrid per fare posto a Vlahovic, Paratici si porta lo spagnolo in Premier?

