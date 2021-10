Juventus-Roma, Stellini: “Partita interessante, due squadre che devono ancora trovare un equilibrio” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nello staff di Antonio Conte alla Juventus, ma anche all’Inter fino all’estate scorsa, Cristian Stellini ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione “Maracanà”, sul big match di domenica sera all’Allianz Stadium di Torino che mette di fronte la Vecchia Signora alla rinnovata Roma di José Mourinho. LEGGI ANCHE: Juventus-Vlahovic, anche l’Atletico Madrid sul serbo? Queste le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: Juventus-Roma, di chi sarà la Partita? “E’ una Partita interessante, sono due squadre che devono ancora trovare un equilibrio. La Juventus c’è riuscita nelle ultime gare, ma è una stuzzicante ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nello staff di Antonio Conte alla, ma anche all’Inter fino all’estate scorsa, Cristianha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione “Maracanà”, sul big match di domenica sera all’Allianz Stadium di Torino che mette di fronte la Vecchia Signora alla rinnovatadi José Mourinho. LEGGI ANCHE:-Vlahovic, anche l’Atletico Madrid sul serbo? Queste le sue parole, riprese da TuttoJuve.com:, di chi sarà la? “E’ una, sono duecheun. Lac’è riuscita nelle ultime gare, ma è una stuzzicante ...

