Juventus, occhio al Tottenham! Paratici tenta il bianconero (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, sembrerebbe intenzionato ad affondare il colpo per un attaccante della Juventus. Il club londinese sembrerebbe interessato all'acquisto di Alvaro Morata. La Juventus la prossima estate dovrebbe esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'Atletico Madrid fissato a 35 milioni di euro. Il quale si aggiungerebbe ai 20 milioni già spesi per il prestito biennale. I bianconeri potrebbero riscattare il calciatore per poi cederlo al Tottenham per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. In caso di mancato riscatto, gli spurs dovrebbero trattare direttamente con gli spagnoli. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

