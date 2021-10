Juventus, Nedved: "Il futuro è nostro, ma pensiamo anche al presente" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Juve - Roma ? Sarà una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre con due tecnici vincenti. Prepareranno sicuramente qualcosa di speciale, sarà una gara bella da vedere". Pavel Nedved ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Juve - Roma ? Sarà una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre con due tecnici vincenti. Prepareranno sicuramente qualcosa di speciale, sarà una gara bella da vedere". Pavelha ...

