Juventus, Nedved: «Il Fair Play Finanziario non funziona» (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Il Fair Play Finanziario non funziona. L’Uefa spero si sia accorta che non funziona”. lo ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved parlando al Salone del Libro di Torino nel corso della presentazione di ‘La Casa della Juve’, scritto dal giornalista Guido Vaciago. “L’idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, con un autofinanziamento – ha proseguito – Non spendere di più è una linea che dobbiamo avere”. Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ilnon. L’Uefa spero si sia accorta che non”. lo ha detto il vicepresidente dellaPavelparlando al Salone del Libro di Torino nel corso della presentazione di ‘La Casa della Juve’, scritto dal giornalista Guido Vaciago. “L’idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi, con un autofinanziamento – ha proseguito – Non spendere di più è una linea che dobbiamo avere”.

