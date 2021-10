Juventus, idea Romagnoli per il dopo Chiellini: tutti i dettagli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando ad Alessio Romagnoli come possibile erede di Giorgio Chiellini Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli è uno dei candidati per il dopo-Chiellini alla Juve. Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan, e a breve ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera per discutere il suo futuro a Milano. La Juventus osserva interessata, visti gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola. Per il post-Chiellini, infatti, Cherubini vorrà calibrare i costi degli ingaggi: Romagnoli rientra in quest’ottica, evitando così spese folli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calciomercato: i bianconeri starebbero pensando ad Alessiocome possibile erede di GiorgioSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Alessioè uno dei candidati per ilalla Juve. Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan, e a breve ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera per discutere il suo futuro a Milano. Laosserva interessata, visti gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola. Per il post-, infatti, Cherubini vorrà calibrare i costi degli ingaggi:rientra in quest’ottica, evitando così spese folli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

