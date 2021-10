Juventus, ex all’attacco di Chiesa: “Non è Maradona!” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federico Chiesa al centro dell’attacco di un ex bianconero: dichiarazioni forti nei confronti dell’ex esterno della Fiorentina Federico Chiesa è e rimane uno dei cardini della Juventus di Massimiliano Allegri.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Federicoal centro dell’attacco di un ex bianconero: dichiarazioni forti nei confronti dell’ex esterno della Fiorentina Federicoè e rimane uno dei cardini delladi Massimiliano Allegri.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

infoitsport : Juventus, doping e Superlega: Zdenek Zeman torna all'attacco - GiorgioGallese : RT @calciofemminil2: È la grande notte di Juventus-Chelsea. All'Allianz Stadium venduti poco più di 17 mila biglietti per questa supersfida… - Annamaria1897 : RT @calciofemminil2: È la grande notte di Juventus-Chelsea. All'Allianz Stadium venduti poco più di 17 mila biglietti per questa supersfida… - calciofemminil2 : È la grande notte di Juventus-Chelsea. All'Allianz Stadium venduti poco più di 17 mila biglietti per questa supersf… - persemprecalcio : ?? Dopo il mancato rinnovo con la #Fiorentina ??, la #Juventus torna all’attacco per Dusan #Vlahovic. #Kulusevski p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus all’attacco Nedved all'attacco: «Nessuno come la Juventus negli ultimi dieci anni» Calcio News 24