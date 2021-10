Juve-Roma domenica 17 ottobre 2021: orario e dove vedere la partita di Serie A in tv e live streaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) Juventus e Roma si sfideranno nell’ottava giornata di Serie A, a Torino. La partita si giocherà domenica alle 20:45. I bianconeri hanno registrato 3 vittorie consecutive ma la squadra di Mourinho al momento è sopra la Juventus in campionato e anche lei viene da una vittoria in casa contro l’Empoli. Quando si gioca Juve-Roma: dove vedere La partita Juve-Roma si giocherà domenica 17 ottobre alle 20:45 e sarà come sempre trasmessa da DAZN: app disponibile per tv, smartphone, pc, smart tv e tablet. Ovviamente la messa in streaming è supportata sempre da DAZN. Juve-Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021)ntus esi sfideranno nell’ottava giornata diA, a Torino. Lasi giocheràalle 20:45. I bianconeri hanno registrato 3 vittorie consecutive ma la squadra di Mourinho al momento è sopra lantus in campionato e anche lei viene da una vittoria in casa contro l’Empoli. Quando si giocaLasi giocherà17alle 20:45 e sarà come sempre trasmessa da DAZN: app disponibile per tv, smartphone, pc, smart tv e tablet. Ovviamente la messa inè supportata sempre da DAZN....

Advertising

juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - forumJuventus : [GdS] Juve, Morata sta meglio del previsto: ci sarà con lo Zenit e punta ad una convocazione già con la Roma ?… - SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - Gazzetta_it : Da Zaniolo a Reynolds e il pallino Pellegrini: la Juve sfida i colpi mancati - sportli26181512 : #Governance #Notizie Supercoppa, Inter e Juve vogliono l’Arabia ma la Serie A guarda all’Italia: Il 22 dicembre a R… -