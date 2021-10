Juve-Roma: Allegri sfida Mourinho, sono i più vincenti. Poi c’è una sorpresa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Juventus-Roma è anche la sfida tra Max Allegri e Josè Mourinho, due allenatori che hanno vinto il 71,7% dei trofei in Italia. Corriere dello Sport riporta questa statistica che tira in ballo anche Luciano Spalletti, attualmente alla guida del Napoli. La sfida tra Allegri e Mourinho è molto accesa, con il quotidiano sportivo che ricorda l’episodio del 2018. Il Manchester United di Mourinho ribaltò la sfida a Torino con la Juventus ed uscì dal campo con una mano sull’orecchio destro. Ma Allegri e Mourinho sono anche tecnici vincenti. Titoli vinti in Serie A: Mourinho batte Allegri Corriere dello Sport ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 ottobre 2021)ntus-è anche latra Maxe Josè, due allenatori che hanno vinto il 71,7% dei trofei in Italia. Corriere dello Sport riporta questa statistica che tira in ballo anche Luciano Spalletti, attualmente alla guida del Napoli. Latraè molto accesa, con il quotidiano sportivo che ricorda l’episodio del 2018. Il Manchester United diribaltò laa Torino con lantus ed uscì dal campo con una mano sull’orecchio destro. Maanche tecnici. Titoli vinti in Serie A:batteCorriere dello Sport ...

juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - forumJuventus : [GdS] Juve, Morata sta meglio del previsto: ci sarà con lo Zenit e punta ad una convocazione già con la Roma ?… - SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - PinoVaccaro77 : @teoeas @GIOVANNIPOLLIN2 Non è rilevante. La corte federale decise. Non io e te, la Roma e la Juve. Anche parlare d… - girpell : Solo panchina per Danilo in Brasile-Uruguay, aumentano le quotazioni per una maglia da titolare in Juve-Roma. [Giovanni Albanese] -