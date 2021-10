Juve Roma | Abraham tenta il recupero in extremis | le ultime

(Di venerdì 15 ottobre 2021)non si allena: sempre più difficile la sua presenza domenica contro i bianconeri. LeTammyverso il forfait in. Come riportato da Sportface, l’attaccante inglese stando ilinma oggi non si è allenato con il resto del gruppo. L’ultimo provino sarà fatto nella rifinitura dei giallorossi prima della partenza per Torino. L’ex Chelsea si è infortunato alla caviglia con la Nazionale inglese ed è sempre più a rischio per lantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - juventusfc : ?? ???? ?????? ?? Roma ? Belle e vincenti le sfide che hanno visto protagonista Michel Platini e i giallorossi ?? Buona… - juventusfc : Focus ??Alla scoperta dei numeri sull' @OfficialASRoma ?? - misorecordsuk : Juventus-Roma, formazioni: Allegri pensa a De Sciglio e Ramsey #Juve #Juventus - CalcioNews24 : Le ultime su #Abraham in vista di #JuveRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

Intervista esclusiva a mister Franco Colomba. Le parole dell'allenatore sulla lotta salvezza e anche su, Napoli, Inter, Milan,e Lazio Franco Colomba è un decano degli allenatori. Ha allenato in grandi piazze come Napoli, Reggio Calabria, Avellino, Cagliari, Bologna (e la lista sarebbe lunga) ...... con focus puntato su: la settimana di fuoco a cui è attesa l'Inter , con i match con Lazio, Sheriff (decisivo per le sorti dei nerazzurri in Champions League) e; il duello fra Juventus e, ...Il big match Juventus-Roma, valido per l'ottava giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 17 ottobre alle ore 20.45 nell'Allianz Stadium di Torino. Per poter vedere l’incontro è necessario sca ...Simone Inzaghi, nella conferenza alla vigilia della partita con la Lazio, ha passato in rassegna la situazione dei suoi giocatori: “Sanchez e Vidal non verranno con noi, così c ...