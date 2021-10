Juve e Inter, duello di mercato per un big del Manchester United (Di venerdì 15 ottobre 2021) Juve – Inter la sfida tanto sentita sul campo potrebbe accendersi anche in fase di calciomercato. Entrambe le società infatti sono Interessate ad un calciatore del Manchester United. Si tratta di Donny Van De Beek, il centrocampista olandese non sta trovando spazio in Inghilterra e per questo potrebbe cambiare destinazione. L’ex calciatore dell’Ajax potrebbe lasciare il Manchester già il prossimo gennaio. La Juventus sta monitorando da tempo la situazione, con l’Inter che sembrerebbe intenzionato ad inserirsi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021)la sfida tanto sentita sul campo potrebbe accendersi anche in fase di calcio. Entrambe le società infatti sonoessate ad un calciatore del. Si tratta di Donny Van De Beek, il centrocampista olandese non sta trovando spazio in Inghilterra e per questo potrebbe cambiare destinazione. L’ex calciatore dell’Ajax potrebbe lasciare ilgià il prossimo gennaio. Lantus sta monitorando da tempo la situazione, con l’che sembrerebbe intenzionato ad inserirsi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

