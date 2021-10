Judo, Grand Slam Parigi 2021: in gara per l’Italia Angelo Pantano e la nuova campionessa mondiale junior Assunta Scutto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giornata di vigilia a Parigi in vista della prima giornata di gara del torneo più affascinante e spettacolare dell’intero panorama Judoistico internazionale. Tra sabato 16 e domenica 17 ottobre (oggi ci sarà il sorteggio dei tabelloni) va in scena infatti il Grand Slam di Parigi 2021, secondo evento World Tour post-olimpico che si svolgerà come di consueto nella meravigliosa arena di Bercy. 288 atleti provenienti da 47 Paesi diversi sono attualmente iscritti alla manifestazione, tra cui due Judoka azzurri. Si tratta di Assunta Scutto, fresca vincitrice del titolo mondiale juniores a Olbia nei 48 kg, e di Angelo Pantano, reduce da un ottimo secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giornata di vigilia ain vista della prima giornata didel torneo più affascinante e spettacolare dell’intero panoramaistico internazionale. Tra sabato 16 e domenica 17 ottobre (oggi ci sarà il sorteggio dei tabelloni) va in scena infatti ildi, secondo evento World Tour post-olimpico che si svolgerà come di consueto nella meravigliosa arena di Bercy. 288 atleti provenienti da 47 Paesi diversi sono attualmente iscritti alla manifestazione, tra cui dueka azzurri. Si tratta di, fresca vincitrice del titoloes a Olbia nei 48 kg, e di, reduce da un ottimo secondo ...

