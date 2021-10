Jo Squillo farà lo sciopero della fame al GF Vip: il motivo (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo sciopero della fame di Jo Squillo Dopo una simpatica scenetta con Giucas Casella come protagonista, che pensa che il GF Vip si sia informato per il cappotto termico per una delle sue case, abbiamo visto Jo Squillo prendere la parola. Lei ha voluto trattare un argomento molto più serio, ovvero quello legato a Chico L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 ottobre 2021) Lodi JoDopo una simpatica scenetta con Giucas Casella come protagonista, che pensa che il GF Vip si sia informato per il cappotto termico per una delle sue case, abbiamo visto Joprendere la parola. Lei ha voluto trattare un argomento molto più serio, ovvero quello legato a Chico L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

harry1feb : Jo Squillo sta diventando ridicola, la questione di cui ha parlato è molto seria e importante poco adatta al contes… - GioiaKiss : Quando Jo Squillo esce dal #GFvip e farà un partito la voterò subito.. Ma finché sta li dentro non rompa gli zebede… - Aeris0 : Adesso Jo Squillo ci farà due palle nel post puntata con questa nomination. #gfvip - SilvioG92 : ma Jo Squillo lo sa che non potrebbe truccarsi perchè la cosmetica tante volte contiene cose che inquinano l'ambien… - Giovann45796763 : Io ho messo: miss comodino Jo squillo Mr comodino :manuel perché lo valuto come tutti gli altri Anche se il gf nn v… -