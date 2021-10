Jessica Chastain inaugura la Festa del Cinema di Roma | standing ovation per il suo film

Advertising

raimovie : Alla Festa del cinema di Roma 2021 #RaiMovie intervista Vincent D'Onofrio nel cast del film di apertura 'The Eyes o… - GioiaRemoli : RT @xtravaganza95: Jessica Chastain e Mattarella cosa più bella di oggi so far #RomaFF16 - __theseconds : RT @hiddlestovn: ma mattarella gliel'ha chiesto a jessica chastain com'è limonarsi oscar isaac? - ifwerevillains : RT @hiddlestovn: ma mattarella gliel'ha chiesto a jessica chastain com'è limonarsi oscar isaac? - chiaramondi : Roma srotola il tappeto rosso, al via la Festa del Cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Chastain

ha aperto la Festa del Cinema di Roma con una interpretazione che fa già pensare agli Oscar. L'attrice americana ha presentato 'The Eyes of Tammy Faye' , il film da lei coprodotto che ...Folgorante, luminosa, da vera stella del cinema internazionaleha catalizzato i flash sul red carpet della prima serata del Festival del Cinema di Roma. Prima grande diva ad inaugurare l'edizione 2021 della kermesse presentando il film 'Gli occhi ...La kermesse inaugurata il 14 ottobre con "The Eyes of Tammy Faye", di Michael Showalter. In sala anche "The Last Duel", di Ridley Scott, con Matt Damon e Ben Affleck ...La recensione di The Eyes of Tammy Faye, il film con Jessica Chastain e Andrew Garfiled, apertura della Festa di Roma 2021.