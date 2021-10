Jessica Chastain: “Con i miei ruoli ho il dovere di provocare le coscienze” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giunta a Roma per presentare il suo ultimo film Gli occhi di Tammy Faye, Jessica Chastain in un incontro con la stampa e il pubblico si è aperta circa il suo impegno femminista che porta anche sui set in cui lavora. Da tempo a fianco delle donne e schierata per la parità di genere e salariale nel mondo del cinema, l’attrice reduce da Scene di un matrimonio ha parlato di come, grazie alla sua immagine pubblica, abbia il dovere di provocare le coscienze di chi la guarda. Ed è proprio ciò che ha deciso di fare recitando la parte di Tammy Faye Bakker nel film che racconta la storia della telepredicatrice. Lo scopo era quello di restituire la verità della donna, femminista e paladina dei diritti LGBT nonostante ciò cozzasse con il suo ruolo nella società. La Bakker negli Stati Uniti è simbolo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giunta a Roma per presentare il suo ultimo film Gli occhi di Tammy Faye,in un incontro con la stampa e il pubblico si è aperta circa il suo impegno femminista che porta anche sui set in cui lavora. Da tempo a fianco delle donne e schierata per la parità di genere e salariale nel mondo del cinema, l’attrice reduce da Scene di un matrimonio ha parlato di come, grazie alla sua immagine pubblica, abbia ildiledi chi la guarda. Ed è proprio ciò che ha deciso di fare recitando la parte di Tammy Faye Bakker nel film che racconta la storia della telepredicatrice. Lo scopo era quello di restituire la verità della donna, femminista e paladina dei diritti LGBT nonostante ciò cozzasse con il suo ruolo nella società. La Bakker negli Stati Uniti è simbolo della ...

