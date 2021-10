Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni | “Mi sembra molto la piccola fiammiferaia”

Advertising

occhio_notizie : Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni: ''dice un sacco di cavolate'' #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e donne, Jessica Antonini affonda Sophie: 'Pensasse alle cene in cui va' - infoitcultura : GF Vip: Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni - zazoomblog : Uomini e Donne: Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni - #Uomini #Donne: #Jessica #Antonini - zazoomblog : GF Vip: Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni - #Jessica #Antonini #attacca #Sophie -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Antonini

GFVIp, l'ex tronistacontro Sophie Codegoni Sophie Codegoni vive un periodo non facile al Grande Fratello Vip . Oltre alle critiche per l'avvicinamento a Manuel Bortuzzo , nell'...Hanno condiviso l'esperienza del trono ma sono sempre state molto diverse, come modi e come approcci. Oggi la tronista tatuata dice la sua sulla collega ora concorrente del Gf ...Un duro attacco direttamente da una collega di Uomini e Donne a Sophie Codegoni che è attualmente impegnata nella sua esperienza al GF Vip 6 ...Il GF Vip 6 si prepara ad accogliere un nuovo concorrente. Il cast del GF Vip 6 non è ancora al completo ed un nuovo concorrente è pronto ad entrare all’interno della casa. Inoltre la stessa Antonella ...