Jennette McCurdy | la star di iCarly rompe il silenzio | “Abusata da mia madre fino alla sua morte | non mi lasciava neanche fare la doccia da sola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ha deciso dire ile i un’intervista a People racconta per la prima volta gli abusi sia psicologici che fisici subiti dper tutta l’infanzia e l’adolescenza. L’attrice oggi 29enne, exdella serie cultandata in onda su Nickelodeon, è un fiume in piena: “I miei primi ricordi d’infanzia sono di pesantezza e caos – ha raccontato a People -. Miaera instabile emotivamente e con lei era come camminare sul filo del rasoio ogni giorno. Essendo la più piccola di quattro figli si era fissata su di me e mi ha spinta a recitare quando avevo sei anni. Ha sempre sognato di essere un’attrice famosa… io ero invece estremamente timida e ho vissuto sempre sotto pressione ogni momento…”, ha ...