Italo Calvino | la leggerezza pensosa tra realismo e fiaba

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sta lavorando per celebrare i cento anni dalla sua nascita, nel 2023, e oggi 15 ottobredi anni ne avrebbe compiuti 98. Uno scrittore tra i più importanti del Novecento italiano ed europeo. Un narratore “che ha segnato i valori, il destino, la conoscenza, l’amore per la cultura e la lettura di generazioni intere” lo ha definito il ministro Dario Franceschini. Lo scorso 28 luglio la figlia Giovanna, docente universitaria di letteratura italiana e francese a New York, ha inaugurato la nuova Sala della Biblioteca nazionale centrale di Roma. È dedicata a suo padre. È un pezzo di casa– quella di piazza Campo Marzio 5 a Roma – ci sono tutti gli arredi e i libri della biblioteca e c’è anche un giardino, allestito secondo le indicazioni dei genitori di, ambientalisti ...

Italo Calvino è stato uno dei più importanti autori italiani del secondo Novecento. Per ricordarlo in occasione dell'anniversario della sua nascita, condividiamo un elenco di frasi e citazioni dello s ...