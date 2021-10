Italia trasporto aereo, decollo “zoppo” della nuova compagnia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Meno destinazioni del previsto, rincari rispetto ad alcuni giorni fa, perde l'appalto per i voli in Sardegna e vari cantieri di lavoro ancora sono aperti. Decolla così oggi Italia trasporto aereo, la nuova compagnia nata dalle ceneri dell'AlItalia. Un decollo «zoppo» rispetto alla vigilia e con un sito minimal a cui ancora «stiamo lavorando per soddisfare le tue aspettative», si legge sulla homepage. In ogni caso, i 52 aerei Ita da oggi percorreranno tratti di cieli nazionali ed europei. Una flotta prevista in crescita e che avrà la massima forza nel 2025, quando gli aeromobili saranno diventati 105. Anche il numero del personale, parte in forma ridotta: non arrivano neanche a 3mila unità (2800), la forza lavoro a regime, prevista sempre nel 2025, avrà ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Meno destinazioni del previsto, rincari rispetto ad alcuni giorni fa, perde l'appalto per i voli in Sardegna e vari cantieri di lavoro ancora sono aperti. Decolla così oggi, lanata dalle ceneri dell'Al. Un» rispetto alla vigilia e con un sito minimal a cui ancora «stiamo lavorando per soddisfare le tue aspettative», si legge sulla homepage. In ogni caso, i 52 aerei Ita da oggi percorreranno tratti di cieli nazionali ed europei. Una flotta prevista in crescita e che avrà la massima forza nel 2025, quando gli aeromobili saranno diventati 105. Anche il numero del personale, parte in forma ridotta: non arrivano neanche a 3mila unità (2800), la forza lavoro a regime, prevista sempre nel 2025, avrà ...

