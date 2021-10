Italia-Svizzera, biglietti in vendita dal 18 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì 12 novembre gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Svizzera allo stadio Olimpico, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2022. A partire dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre sarà possibile, per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, acquistare i biglietti presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Dalle ore 12 di mercoledì 20 ottobre scatterà invece la vendita libera. I prezzi dei biglietti TRIBUNA D’ONORE: Euro 90,00 TRIBUNA MONTE MARIO: Euro 70,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO: Euro 50,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVO AZZURRO: Euro 35,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5,00 TRIBUNA TEVERE: Euro 45,00 TRIBUNA TEVERE RIDOTTO: Euro 30,00 TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVO AZZURRO: Euro ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì 12 novembre gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno laallo stadio Olimpico, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2022. A partire dalle ore 12 di lunedì 18sarà possibile, per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, acquistare ipresso i puntiVivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Dalle ore 12 di mercoledì 20scatterà invece lalibera. I prezzi deiTRIBUNA D’ONORE: Euro 90,00 TRIBUNA MONTE MARIO: Euro 70,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO: Euro 50,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVO AZZURRO: Euro 35,00 TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO UNDER 12: Euro 5,00 TRIBUNA TEVERE: Euro 45,00 TRIBUNA TEVERE RIDOTTO: Euro 30,00 TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVO AZZURRO: Euro ...

