Italia, saldo commerciale agosto in calo a 1,316 miliardi di euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per il mese di agosto 2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso l’area UE (+6,0%), mentre quelle verso i mercati extra UE sono in diminuzione (-5%). Nel trimestre giugno-agosto 2021, rispetto al precedente, l’export cresce del 3,4%, l’import del 5,8%. L’Istituto nazionale di statistica sottolinea che la moderata crescita congiunturale dell’export “è condizionata dalle movimentazioni occasionali di elevato valore (vendite di mezzi di navigazione marittima) verso i mercati extra UE registrate a luglio“. Al netto di queste, l’aumento congiunturale dell’export è pari al 5,8%. Ad agosto 2021, l’export cresce su base annua ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per il mese di2021 l’Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso l’area UE (+6,0%), mentre quelle verso i mercati extra UE sono in diminuzione (-5%). Nel trimestre giugno-2021, rispetto al precedente, l’export cresce del 3,4%, l’import del 5,8%. L’Istituto nazionale di statistica sottolinea che la moderata crescita congiunturale dell’export “è condizionata dalle movimentazioni occasionali di elevato valore (vendite di mezzi di navigazione marittima) verso i mercati extra UE registrate a luglio“. Al netto di queste, l’aumento congiunturale dell’export è pari al 5,8%. Ad2021, l’export cresce su base annua ...

Advertising

zazoomblog : Italia saldo commerciale agosto in calo a 1316 miliardi di euro - #Italia #saldo #commerciale #agosto - Pinci_71 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo avere venduto l’Italia, la nostra patria, ora la svendono. Siamo in saldo! Ci consegniamo nelle mani degli stranie… - alborama : RT @AzzurraBarbuto: Dopo avere venduto l’Italia, la nostra patria, ora la svendono. Siamo in saldo! Ci consegniamo nelle mani degli stranie… - maurizi49390201 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo avere venduto l’Italia, la nostra patria, ora la svendono. Siamo in saldo! Ci consegniamo nelle mani degli stranie… - piero636 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo avere venduto l’Italia, la nostra patria, ora la svendono. Siamo in saldo! Ci consegniamo nelle mani degli stranie… -