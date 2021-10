(Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi "nasce la compagnia di bandiera" ed è Itaildi Ita. Lo ha annunciato l'a.d. di Ita Fabiodurante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. "Dovevamo ...

Advertising

fisco24_info : Ita: Lazzerini, il nuovo nome è Ita Airways, livrea azzurra: Altavilla, break even operativo nel 2023 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ita: Lazzerini, il nuovo nome è Ita Airways, livrea azzurra: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oggi 'nasce l… - notiziariofinan : Lazzerini (Ita – Italia Trasporto Aereo): “Digitalizzazione, persone e sostenibilità ambientale ed economica sono i… - iconanews : Ita: Lazzerini, il nuovo nome è Ita Airways, livrea azzurra - snoopyleft : RT @snoopyleft: -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Lazzerini

Il nome è stato annunciato dall'amministratore delegato diFabiodurante la conferenza stampa per il debutto della nuova compagnia. 'Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra ...diFabiodurante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. "Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a ...ROMA (ITALPRESS) – Nasce la nuova compagnia di bandiera italiana: ITA Airways. Il primo volo ITA Airways, un Airbus A320 targato AZ 1637, è partito il 15 ottobre da Milano Linate alle ore 6:20 e atter ...Oggi "nasce la compagnia di bandiera" ed è Ita Airways il nuovo nome di Ita. Lo ha annunciato l'a.d. di Ita Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. "Dovevamo ...